Fiorentina: club prende tempo su Sousa

ROMA, 24 FEB - Dopo la clamorosa uscita dall'Europa League della Fiorentina ad opera del Borussia Moenchengladbach, in casa viola si sta valutando la posizione dell'allenatore Paulo Sousa. I vertici della società, con il presidente esecutivo Cognigni e il direttore tecnico Corvino, si sono riuniti al centro sportivo per decidere il da farsi, mentre la squadra si è ritrovata per iniziare la preparazione della gara di lunedì sera al Franchi con il Torino. Non è escluso che Sousa rimanga fino a lunedì, confidando in una reazione dei giocatori e dello stesso allenatore, ma l'ultima parola spetterà ai Della Valle, oggi a Milano per la settimana della moda.