Champions: Panucci, Napoli non spacciato

ROMA, 23 FEB - "A Madrid il Napoli era teso e per questo non ha giocato ai suoi livelli. Ma il Real è battibile, c'è ancora la possibilità di passare il turno: il Napoli, ovviamente, dovrà essere bravo a non concedere molto perché il Real è letale". È un Christian Panucci ottimista, quello intervenuto a Radio Crc, parlando della gara di ritorno di Champions League che vedrà il tentativo dei partenopei di ribaltare il 3-1 del Bernabeu. "Per il Napoli - continua l'ex difensore, tra gli altri, proprio dei blancos - sarà importante far gol nei primi minuti per poi mettersi ad aspettare le loro ripartenze e provare a segnare ancora. Capisco che mantenere alta la concentrazione non è facile, soprattutto quando ci sono partite decisive, consecutive. Sarà importante mangiare bene, curarsi e provare a recuperare energie: è questo che fa di buoni giocatori degli ottimi giocatori. Il Valencia (mercoledì vittorioso sul Real in Liga, ndr) è stato molto aggressivo, poi è stato il singolo, Zaza, a decidere la partita".