Gasperini, col Napoli differenza valori

ROMA, 24 FEB - "Sei punti tra noi e il Napoli sono veramente pochi, le differenze nei valori sono molto più ampie. Ma la classifica dice che possiamo andare a giocarcela". Alla vigilia della sfida dell'Atalanta al San Paolo, l'allenatore Gian Piero Gasperini lascia aperta ogni porta. "Loro avranno la Juve in Coppa Italia e il Real Madrid in Champions - osserva - Speriamo di sfruttare la situazione, ma sono convinto che troveremo una compagine molto determinata. Ci giocheremo le nostre chance partendo da una fase difensiva a tutto campo, che è la base di tutto". Proprio nella gara d'andata Gasperini varò la linea verde che avrebbe fatto le fortune dei nerazzurri fino a portarli al quarto posto. "Quella vittoria diede credibilità anche alla mia conduzione - ricorda - Avevamo 6 punti in 6 partite e la situazione era molto pesante. Poi è servita continuità di risultati, sennò saremmo tornati al punto di prima. Ci fu l'esordio di Caldara in campionato, quello di Gagliardini da titolare, segnò Petagna: era la strada giusta".