Anche Mancini solidale con Ranieri

ROMA, 24 FEB - Anche Roberto Mancini, pur essendo in cima alla lista dei candidati per la panchina del Leicester, esprime dispiacere e solidarietà "all'amico Claudio Ranieri". In un tweet pubblicato questa mattina, l'ex allenatore, tra le altre, di Inter e Manchester City ha scritto: "Mi dispiace per il mio amico Ranieri. Rimarrà nella storia del Leicester, nella memoria dei suoi tifosi e degli amanti del calcio". Fonti vicine al club inglese hanno confermato questa mattina che è già stato sondato - in via informale - l'eventuale interessamento di Mancini a prendere le redini della squadra. Per il momento, però, il tecnico non si è sbilanciato.