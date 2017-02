Patron Leicester, rispetto per decisione

ROMA, 24 FEB - Il giorno dopo l'esonero di Claudio Ranieri, parla anche Vichai Srivaddhanaprabha, il presidente del Leicester, chiedendo ai tifosi "rispetto per la mia decisione". "Abbiamo sempre fatto del nostro meglio nell'organizzazione del club - si legge in una nota sul sito del club - Non dobbiamo risolvere un solo problema, ma un milione, per far sopravvivere il club. Vorrei cogliere l'occasione di questo momento di crisi per ringraziare i tifosi ed esprimere loro la mia solidarietà. Voglio ringraziare anche chi mi critica. Ma vi prego di rispettare la mia decisione. Sono qui da sette anni, è stato un duro lavoro, ma il club è sempre migliorato, in ogni suo aspetto. Non c'è bisogno di parlare di soldi, perché tutti i soldi generati vengono investiti nel club".