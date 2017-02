La stampa inglese, Ranieri tradito

ROMA, 24 FEB - Sul licenziamento di Claudio Ranieri dal Leicester, la stampa inglese non ha dubbi: più dei cattivi risultati, sono stati i senatori dello spogliatoio a condannarlo, con il loro voto di sfiducia dopo la sconfitta di Siviglia, ed a convincere la proprietà a cambiare. "I giocatori hanno cacciato Ranieri", è l'apertura del "Times", che spiega come la "proprietà thailandese abbia deciso dopo un vertice di crisi seguito alla gara in Spagna". "Tradito dalle Volpi scarse", titola invece il "Mirror", raccontando della "rivolta delle stelle". "È imperdonabile che il Leicester abbia licenziato Ranieri dopo solo 9 mesi dal miracolo", commenta il "Daily Express". Mentre il "Daily Telegraph" definisce l'esonero "senza pietà" e sottolinea come "i giocatori destabilizzati temessero che la retrocessione fosse ormai inevitabile". Duro anche il "Daily Mail": "È stato tradito nel mezzo di una doppia gara di Champions". "Dilly Ding, Dilly Gone", è infine il gioco di parole del "Sun", ricordando un'espressione di Ranieri.