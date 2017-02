Stadio Roma: Ceferin, no è disastro

ROMA, 23 FEB - "Lo stadio della Roma? Ho letto molto su questo argomento ma a dire la verità quello che so l'ho appreso dai media. Non ho un'idea completa, non so se si tratta del luogo giusto, di chi siano le responsabilità. L'unica cosa che so è che se non si farà lo stadio sarà un disastro non solo per la Roma ma anche per il calcio italiano". Così il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, durante la conferenza stampa tenuta al termine della visita ufficiale in Federcalcio a Roma. "La mia unica preoccupazione per l'Italia riguarda le infrastrutture - ha aggiunto Ceferin - senza strutture non si riesce a sviluppare il calcio o organizzare competizioni importanti. Se l'Italia vuole competere con paesi come Spagna, Germania e Inghilterra - le parole del presidente Uefa - ha bisogno di infrastrutture migliori. Mi auguro che questo problema venga risolto a breve con l'aiuto del Governo. Senza infrastrutture non si va avanti, e questo è un danno per l'Italia e di riflesso anche per Uefa e Fifa".