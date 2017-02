De Boer, all'Inter troppi 'casi'

MILANO, 23 FEB - "All'Inter ho avuto a che fare con tante cose extra-campo e si perde energia. Abbiamo avuto solo tre mesi ma, onestamente, e' sembrato un anno". L'ex allenatore nerazzurro Frank De Boer torna a parlare, in un'intervista al Daily Mail, dell'esperienza sulla panchina dell'Inter. L'olandese racconta i problemi che hanno complicato la gestione della squadra: "Ogni volta che pensavo 'Finalmente un buon risultato, ora tutto andrà meglio', sono arrivati Mauro Icardi che litiga con gli ultras per il libro e Marcelo Brozovic che va in discoteca e va punito".