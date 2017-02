Liga: Valencia-Real Madrid 2-1

ROMA, 22 FEB - Il Real Madrid inciampa a Valencia nel recupero della 16/a giornata di Liga, sconfitto 2-1 al Mestalla. Decisivo per la caduta della capolista è stato Simone Zaza, autore al 4' della prima rete dei padroni di casa. E' la seconda rete in due partite per l'attaccante azzurro, dopo quella 'liberatoria' di domenica con l'Athletic Bilbao. Il Valencia ha raddoppiato al 9' con Orellana, subendo al 44' la rete del Real con Cristiano Ronaldo, al 15/o centro stagionale ma riuscendo poi a resistere al tentativo di rimonta degli ospiti. Per il Real si tratta della seconda sconfitta in campionato. Con la partita contro il Celta Vigo ancora da recuperare - quella odierna era stata 'saltata'a dicembre per partecipare al Mondiale per club -, la squadra di Zinedine Zidane mantiene un punto di vantaggio sul Barcellona, 52 contro 51, e tre sul Siviglia. Il Valencia guidato da Voro, successore di Cesare Prandelli, è alla seconda vittoria consecutiva ed è 14/o in classifica.