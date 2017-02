Cagliari: Isla, "che emozione segnare"

CAGLIARI, 22 FEB - Settimo gol in serie A, ma quello di domenica è stato il primo colorato di rossoblù: gli altri li aveva realizzati tutti con l'Udinese. Mauricio Isla, difensore-centrocampista e a volte anche ala del Cagliari non segnava da cinque anni in A (ma era andato due volte a segno in Ligue 1). "Non sono uno che fa tanti gol - dice - il mister mi dice di avere più fiducia nelle proiezioni a rete. E la rete è arrivata: sicuramente una bellissima emozione". Primo bilancio: "Faccio sempre autocritica - racconta Isla - continuo a lavorare, cerco sempre di migliorarmi. Stiamo crescendo anche come squadra: con il nuovo anno stiamo migliorando proprio come collettivo". Per la salvezza è preciso, "ci sono tanti punti in palio e non è un discorso chiuso: a Crotone sarà tosta, più di quella con la Samp, perché loro hanno assoluto bisogno di punti". Per Nicola Murru, invece, il suo destino è sempre quello del 'profeta in patria' e il primo gol lo aspetta ancora: ci era andato vicino ma Izzo col Genoa lo aveva messo.