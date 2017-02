Figc, Tavecchio e Abodi dai club di B

ROMA, 22 FEB - Il 2 marzo le 22 società di Serie B incontreranno a Roma i due candidati alla presidenza della Figc, Carlo Tavecchio e Andrea Abodi. In quella sede verrà sottoposto ai due candidati un documento con dei punti programmatici. E' quanto è stato deciso oggi nella Capitale in una riunione informale dei consiglieri della serie cadetta, allargata ad alcuni rappresentanti di altre società in previsione dell'elezione federale del 6 marzo. Al termine dell'incontro ha fatto il suo arrivo anche il n.1 di Lazio e Salernitana, nonché consigliere Figc, Claudio Lotito. Tema focale quello della mutualità di sistema, ove desta grande preoccupazione l'impatto sulla categoria del nuovo quadro normativo determinatosi dalla legge 225/2016, quadro che comporta un significativo decremento della quota assegnata e un ristrettissimo perimetro delle finalità, nonché tempistiche non coerenti con la pianificazione finanziaria dei club.