Abodi, in programma Tavecchio mie idee

ROMA, 22 FEB - "Ho ravvisato in tutto quello che è stato inserito nel programma di Carlo Tavecchio gli appunti che gli lasciai sul tavolo più di una volta, ma questo fa parte del gioco". Cosi Andrea Abodi, presidente della lega B e candidato alla presidenza Figc commenta a 'Tutti convocati' su Radio 24 il programma presentato dal presidente in carica per la sua ricandidatura. E sull'ipotesi Superlega aggiunge: 'sarà inevitabile. Il problema sarà soltanto se l'aspetteremo, cercando di resistere e allontanare quell'appuntamento, oppure se ci organizzeremo per farci trovare pronti a quell'appuntamento per evitare che dopo la Superlega continui tutto il resto. Io credo che la federazione, lungimirante, che ha gli strumenti culturali per affrontare questo tema e declinarlo anche in tutti i livelli della piramide sportiva - aggiunge Abodi - deve essere attiva e non soggetto passivo o semplicemente un membro Uefa con logiche che sono esclusivamente degli assetti attuali svolge quella funzione per rallentare il processo".