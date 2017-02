Pioli: Un'Inter eroica per battere Roma

MILANO, 22 FEB - L'Inter come i protagonisti di 'The great wall'. È quanto chiede Stefano Pioli alla squadra nerazzurra per battere la Roma a San Siro. "Domenica sera? Speriamo di essere come i protagonisti del film e alla fine uscire vincitori", dice l'allenatore, all'uscita dell'anteprima italiana del film. Una serata diversa per la squadra nerazzurra che si è ritrovata al cinema insieme a tutto lo staff tecnico. "E' stato divertente - racconta Pioli - sapevamo che avremmo visto un film d'azione che racconta una bella leggenda".