Zico, a Udine una gioia indimenticabile

ROMA, 21 FEB - "Grazie a tutte le persone che hanno manifestato il proprio affetto nei nostri confronti, in quattro giorni ci avete travolti con un abbraccio totale e sincero regalandoci una gioia indimenticabile". A poche ore dal suo rientro in Brasile, l'ex campione dell'Udinese Arthur Zico ha voluto ringraziare, insieme alla moglie Sandra, i friulani per l'accoglienza ricevuta nel suo soggiorno a Udine. "Grazie a tutti, in particolare al Paron Pozzo e al suo staff, che ci hanno regalato una grande emozione ospitandoci e organizzando la festa allo stadio; grazie a tutti i bambini, nipoti, genitori, nonni, che in ogni modo hanno dimostrato l'amore che ci lega", le parole del brasiliano pubblicate sul portale dell'Udinese club di Orsaria, a lui intitolato. "Un grazie particolare al mio club di Orsaria, che ha reso possibile tutto questo facendoci sentire, come sempre, a casa. Sono stati giorni intensi e bellissimi, non li dimenticheremo".