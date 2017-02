Inter: Zhang Jindong da giovedì a Milano

ROMA, 21 FEB - Zhang Jindong torna a Milano per assistere alla sfida contro la Roma, domenica a San Siro. Il proprietario dell'Inter è atteso in Italia giovedì e, nei giorni precedenti alla partita, incontrerà probabilmente Stefano Pioli e la squadra. Il numero 1 di Suning farà anche il punto sulla gestione del club con il figlio Steven e con i dirigenti nerazzurri. Il presidente Erick Thohir, invece, arriverà a Milano nella giornata di sabato. Domenica sera, quindi, i vertici della società nerazzurra saranno tutti al Meazza. La società, intanto, ha scelto Giuliano Giorgetti per l'incarico sulla parte Digital Media e sul canale tematico del club.