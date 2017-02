Protocollo Atalanta-Congo per i talenti

ROMA, 21 FEB - Un protocollo d'intesa per incentivare il calcio nella Repubblica del Congo potenziandone i centri di formazione già presenti. L'Atalanta ha reso nota sul proprio sito web la sottoscrizione congiunta del documento dell'amministratore delegato Luca Percassi insieme al ministro dello sport del Paese africano, Leon Obimpat, a cui è stata consegnata una maglia nerazzurra personalizzata con il numero 10. Il club bergamasco offre al Congo la propria esperienza formativa per la crescita dei giovani talenti: "Abbiamo firmato questo protocollo perché riteniamo che una collaborazione sportiva tra Atalanta e Congo possa portare benefici ad entrambe le parti - le parole di Percassi al canale ufficiale atalantino - Abbiamo intenzione di mettere a disposizione le conoscenze dei nostri allenatori che, a loro volta, avranno la possibilità di fare una nuova importante esperienza formativa in Congo. In un calcio sempre più globalizzato, conoscere ed interagire con realtà diverse dalle nostre è molto importante".