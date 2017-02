La Junior Tim Cup sbarca a Sassuolo

ROMA, 21 FEB - Giornata da ricordare per i ragazzi della Junior Tim Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Centro sportivo italiano, che hanno incontrato Paolo Cannavaro alla Parrocchia S. Antonio di Padova, a Sassuolo. "Io - ha raccontato il difensore neroverde - ho iniziato a giocare per strada, vicino alla chiesa del mio quartiere e quello dell'oratorio è proprio il tipo di calcio che ricordo con maggiore affetto". Cannavaro, insieme al capitano della squadra di un oratorio locale che partecipa al torneo, ha firmato una speciale maglia che farà una "staffetta" in tutte le città dei prossimi incontri. Alcuni dei giovani calciatori hanno avuto poi la possibilità di scendere in campo con l'ambasciatore della squadra neroverde. La Junior Tim Cup tornerà domenica nel pre-partita di Sassuolo-Milan, quando le squadre degli oratori San Nicolò di Cavriago e Ancora di Sassuolo si sfideranno in un'amichevole sotto lo sguardo dei loro beniamini e del pubblico del Mapei Stadium.