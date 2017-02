Molinaro, a Firenze per voltare pagina

ROMA, 21 FEB - "Dimentichiamo Roma e pensiamo a Firenze: lo spogliatoio è compatto ed ha voglia di dimostrare il proprio valore". Cerca di voltare pagina Christian Molinaro, difensore del Torino rientrato la scorsa settimana in una partita ufficiale con la squadra Primavera dopo l'infortunio al legamento crociato che l'ha tenuto fuori per cinque mesi. "Le prossime partite ci diranno dove potremo arrivare - ha spiegato il laterale nell'intervista pubblicata sul sito ufficiale della società granata - Il nostro obiettivo è fare più punti del girone d'andata ed è alla nostra portata". Alla delusione per il risultato di Roma fa da contraltare la gioia per il ritorno in campo: "Sensazione bellissima, dopo cinque mesi era la prima partita ufficiale dopo qualche amichevole alla Sisport (dove si allenano i granata, ndr). Una bella emozione, il lavoro svolto in questi mesi ha dato i suoi frutti ed ho passato il test che mi permette di essere a disposizione del mister".