Allegri, Bonucci domani andrà in tribuna

ROMA, 21 FEB - "Domani Bonucci andrà in tribuna: è una decisione giusta per rispetto della squadra, dei tifosi e della società, con la quale l'ho concordata. Il caso è chiuso". Massimiliano Allegri conferma la scelta disciplinare nei confronti del difensore (che era nell'aria dopo il diverbio di venerdì scorso nella gara con il Palermo), per la trasferta di Champions League a Porto. "Leo - aggiunge il tecnico della Juventus - ha capito da ragazzo intelligente quale è, da persona e giocatore importante. Questa decisione è anche un esempio per il futuro. Io, a mia volta, ho avuto una reazione che non fa parte del mio modo di essere e, dal momento che è stata vista da milioni di persone e da tanti bambini, farò una donazione ad un ente per aiutare chi ha bisogno". Del caso, nella stessa conferenza stampa, aveva parlato poco prima Gigi Buffon. "Leo, che è ragazzo intelligente, tiene al gruppo e incarna lo stile Juve, non avrà nessuna difficoltà ad accettare qualsiasi decisione: sa che sarà per dare un segnale educativo".