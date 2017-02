Espirito Santo, felice se Bonucci out...

ROMA, 21 FEB - "La Juventus è una squadra forte, con giocatori forti, ma noi lo sappiamo e siamo pronti. Sarà un ottimo test per il Porto, capiremo a che livello siamo: non siamo spaventati". Così, ai microfoni di Premium, il tecnico del Porto, Nuno Espirito Santo, avversario domani sera dei bianconeri al Do Dragao. Interpellato sui supposti problemi nello spogliatoio bianconero, l'allenatore dei portoghesi si è detto "sicuro che Allegri, che è un ottimo tecnico, saprà risolvere eventuali problemi. Secondo me, Bonucci giocherà; ma se mi dite di no, sarei molto felice. Io erede di Mourinho? Sono stato un suo giocatore, è un ottimo allenatore, ma io ho il mio modo di allenare, siamo differenti. Certo, se dovessi avere un sogno, sognerei di vincere quello che ha vinto lui".