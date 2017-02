Champions: Juventus favorita sul Porto

ROMA, 21 FEB - In casa è imbattuto dallo scorso aprile, ma la statistica non basta al Porto per partire da favorito nell'andata degli ottavi di Champions League contro la Juventus: all'Estadio do Dragao peseranno di più le 7 vittorie consecutive dei bianconeri e il fatto che i portoghesi non li abbiano mai battuti. La Juve è favorita nelle quote Snai sia per la gara di domani, sia per la qualificazione ai quarti. Nella singola sfida il successo di Allegri è dato a 2,20 contro il 3,20 sul pareggio e il 3,60 per la vittoria biancoazzurra. Nel passaggio del turno la Juve è ancora più favorita: l'accesso ai quarti è piazzato a 1,25, la qualificazione dei portoghesi è a 3,75. Vede nero invece il Leicester di Claudio Ranieri, che domani gioca in trasferta a Siviglia. Secondo i quotisti Snai è più probabile la retrocessione del Leicester (2,75) che non la qualificazione ai quarti di Champions (3,30). Quanto alla partita del Ramon Pizjuan, andalusi favoriti a 1,38 contro il 4,75 sul pareggio e l'8,50 per il "blitz" del Leicester.