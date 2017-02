Serie B: tre turni a Casasola (Trapani)

ROMA, 21 FEB - Tre giornate di squalifica per Casasola del Trapani, due a Fabbrini dello Spezia e un turno di stop per altri undici giocatori. Sono le decisioni prese dal Giudice sportivo della Serie B dopo la 26/a giornata di campionato. Il difensore argentino della formazione siciliana è stato squalificato "per avere, al 35' del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito per due volte con un calcio alla schiena un avversario che giaceva a terra"; l'attaccante del club ligure "per avere, al 35' del secondo tempo, a giuoco fermo, reagito ad un fallo di giuoco, spingendo con veemenza un avversario". Gli altri squalificati per una giornata sono: Ammari (Entella), Coppola, Falletti (Ternana), Insigne (Latina), Signori (Vicenza), Zaccagni (Verona), Cassata (Ascoli), Lucioni (Benevento), Mora (Spal), Ndoj (Brescia), Troest (Novara).