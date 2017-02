Inter, Murillo con la Roma ci sarà

MILANO, 21 FEB - Jeison Murillo sarà a disposizione per la partita contro la Roma, Marcelo Brozovic e' vicino al rientro. Buone notizie per l'Inter a pochi giorni dalla sfida contro i giallorossi a San Siro. L'ecografia cui si e' sottoposto il difensore colombiano ha avuto esito negativo e per Brozovic la guarigione dalla frattura della falange del piede "e' in fase avanzata". Lo rende noto l'Inter sul poprio sito. Murillo e Brozovic si alleneranno a parte rispetto al resto della squadra, assenti per influenza Kondogbia e Sainsbury, mentre Gagliardini e Pinamonti sono impegnati con le rispettive nazionali.