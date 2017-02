Juve, Chiellini e Barzagli recuperano

TORINO, 21 FEB - Fumata bianca per Chiellini e Barzagli: i due difensori fanno parte della lista dei convocati della Juventus per l'andata degli ottavi di Champions, domani a Porto. Chiellini e Barzagli si sono allenamenti regolarmente questa mattina a Vinovo e sono partiti insieme alla squadra. Tutti a disposizione di Allegri, quindi, per la partita all'Estadio Do Dragao.