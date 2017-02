Real-Psg, verso scambio Benzema-Cavani?

ROMA, 21 FEB - Questa potrebbe essere l'ultima stagione di Karim Benzema al Real Madrid. Almeno stando alle voci rilanciate oggi dal sito web 'Bernabeu Digital', secondo cui il numero uno del club merengue Florentino Perez avrebbe incontrato il suo omologo del Psg Nasser Al Khelaifi per mettere in piedi uno scambio clamoroso a fine stagione: Benzema a Parigi e Cavani a Madrid. I due presidenti, si legge nella notizia, hanno un ottimo rapporto e anni fa hanno sottoscritto un patto di non aggressione per il trasferimento tra i club, ferma restando l'approvazione da parte dell'altro presidente. Tra l'altro, questa operazione sarebbe vista con favore dai due attaccanti.