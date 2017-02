Adriano, megaparty per i suoi 35 anni

ROMA, 21 FEB - Quattrocento invitati e un conto salatissimo: è l'ultimo 'tabellino' di Adriano, l'ex stella di Flamengo e Inter che ha voluto festeggiare così il suo 35/o compleanno a Rio de Janeiro. L'ormai ex 'Imperatore', che ha giocato l'ultima partita nel maggio 2016 con il Miami United, club statunitense militante nella NPSL, ha organizzato una festa, o meglio un week end a bordo piscina come hanno ben pubblicizzato le foto postate via social su Instagram, come sua abitudine in grande stile, con un mega party nel quartiere di Tijuca con invitati selezionatissimi e molti vip. Adriano, che continua a far parlare di se' più per le imprese extracalcistiche che per i suoi tentativi di ritorno in campo (che comunque non ha ancora lasciato ufficialmente), non è nuovo al gossip: capitò anche due anni fa quando prenotò un intero albergo alla periferia di Rio, reclutando tutto il 'personale' di una casa chiusa e, anche in quella circostanza, senza badare a spese.