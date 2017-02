Stadio Roma, 'l'ippodromo è un rudere'

ROMA, 21 FEB - "La Soprintendente farnetica, questo è un rudere con una proposta di vincolo surreale". Questo il parere di due consulenti dei proponenti dello stadio della Roma, durante un sopralluogo all'ippodromo di Tor di Valle da una delle società coinvolte nel progetto dell'impianto. "Questo ippodromo può piacere o non piacere ma un dato è incontrovertibile ovvero che il suo valore è nella funzione e questa è persa irrimediabilmente, sia che lo stadio si faccia o meno", dice Roberto Della Seta, ex presidente Legambiente. "Qui gare di trotto - aggiunge - non se ne faranno più. Quindi la sovrintendenza sta chiedendo di tutelare un rudere fatto 50 anni fa. Credo che da questo punto di vista la proposta del vincolo sia abbastanza surreale". "La Soprintendente - gli fa eco Remo Calzona, urbanista - avrebbe dovuto disporre un sopralluogo per verificare lo stato dell'impianto. In queste tribune non ci trovo nulla di architettonicamente importante. L'impianto non andrebbe tutelato, è un'opera banale".