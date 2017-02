Juve tenta recupero Chiellini e Barzagli

TORINO, 21 FEB - Buone notizie per la Juventus dall'allenamento di rifinitura prima della partenza per Porto. Anche Chiellini e Barzagli stanno lavorando con i compagni e potrebbero quindi essere convocati da Allegri per l'andata degli ottavi di Champions League. Al termine dell'allenamento i bianconeri partiranno per il Portogallo. L'arrivo allo Estadio do Dragao è previsto per le 17 circa per il 'walk around' del terreno di gioco e, a seguire, la conferenza stampa del tecnico bianconero e di capitan Buffon.