Presidente Porto,anche Roma era favorita

ROMA, 20 FEB - "La Juventus è una delle grandi squadre del calcio europeo, nel 2015 è andata in finale di Champions e adesso darà tutto per imporsi. Ma anche la Roma era favorita contro di noi, però poi siamo andati lì a vincere". A 'pungere' la squadra campione d'Italia, a due giorni dal confronto diretto di Champions, è il presidente del Porto Pinto da Costa che, intervistato da 'A Bola', ricorda ad Allegri e soci il netto successo dei suoi sul campo della Roma nel preliminare estivo. "Mi interessa solo il Porto - aggiunge - e non ci rimane che vincere gli incontri che ci aspettano, per primeggiare anche in campionato".