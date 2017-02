Scarpa d'oro: Messi il favorito

ROMA, 20 FEB - Diciannove centri a testa in serie A, Higuain e Dzeko volano in testa anche alla classifica della Scarpa d'Oro. La sfida non è sfuggita ai quotisti Snai, che hanno aperto le scommesse sul trofeo che ogni anno premia il miglior bomber continentale. Il trionfo del Pipita è quotata a 3,50, meno probabile l'affermazione del romanista, data a 5,50. Il favorito assoluto, con una quota di 3.00, è però Leo Messi, che oggi condivide la vetta con i due. In lizza c'è anche Suarez, 18 reti in Liga e una quota di 4,50.