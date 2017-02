Iniesta "Verratti sarà mio successore"

ROMA, 20 FEB - L'ultima prestazione offerta da Marco Verratti in Champions, contro il Barcellona, deve avere impressionato particolarmente 'don' Andres Iniesta. La mezzala di punta del Barcellona, che compirà 33 anni a maggio, come riporta Marca - citando le parole di Blaise Matuidi, mediano del PSG e compagno di Verratti - in una conversazione con il francese, gli ha confidato che "Verratti sarà il mio successore". Una dichiarazione che rischia di alterare gli equilibri di mercato e di ridisegnare la strategie di numerosi club, dal momento che Verratti interessava a diverse squadre nel prossimo calciomercato.