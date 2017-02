'Fenomeno razzismo non ci appartiene'

ROMA, 20 FEB - "Il razzismo è un fenomeno che non appartiene alla Lega Nazionale Dilettanti. L'episodio avvenuto in occasione della gara tra Dolo e Vedelago è la dimostrazione che i nostri club e i nostri dirigenti hanno chiara quale sia la loro missione: vigilare e prevenire la cultura dell'intolleranza. Ad Alessandro Coletto, dirigente del Dolo va il mio personale encomio e di tutta la nostra lega. Il nostro movimento è pieno di persone con la sua stessa sensibilità". Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia commenta così l'allontanamento di un tifoso che aveva rivolto insulti di stampo razzista ad un calciatore della squadra avversaria, durante una gara del campionato di Promozione del Veneto. Il dirigente della società ha provveduto a far rimborsare il costo del biglietto allo spettatore, confermando l'impegno dell'intera società nel contrastare con forza gli atteggiamenti razzisti. Al pensiero di Sibilia si associa il presidente del Comitato Regionale Veneto, Giuseppe Ruzza.