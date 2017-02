Mike Piazza finisce sul New York Times

BOLOGNA, 20 FEB - Da protagonista sui diamanti della Mlb a proprietario della Reggiana, l'avventura di Mike Piazza in Italia incuriosisce molto stampa e pubblico americano. Per l'Hall of Famer ex Los Angeles Dodgers e New York Mets si è scomodato il New York Times che, approfittando del match fra Reggiana e Modena del 5 febbraio, ha mandato un suo inviato, a seguire Piazza. Il racconto è stato pubblicato oggi, e ripercorre le tappe che hanno portato l'ex catcher di origine italiana ad acquisire il club emiliano, il suo approccio alla cultura e alla lingua italiana e l'affetto che gli riservano i tifosi granata. Uno stadio con una capienza da serie superiori, un complesso sportivo con undici campi, la posizione geografica della città capace di attirare tanti sponsor e una tifoseria che chiede a gran voce il calcio che conta: queste, secondo il Nyt, le motivazioni che hanno portato Piazza a investire nel 'soccer'. Senza dimenticare le prelibatezze gastronomiche della zona, l'altra forte ragione ad averlo convinto.