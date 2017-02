Pescara: Pagano "ieri senso di gloria"

PESCARA, 20 FEB - "Ieri come sempre ero in tribuna a seguire la partita e la sensazione è stata incredibile, soprattutto al terzo gol dei biancazzurri. Normalmente la gente, delusa, abbandonava lo stadio dopo mezz'ora, ieri invece l' entusiasmo era palpabile". Così Rocco Pagano, ex calciatore del Pescara di Galeone, commenta la vittoria show per 5-0 dei biancazzurri di Zeman sul Genoa. "C'era quasi un senso di gloria - dice ancora Pagano - soprattutto perché ormai i tifosi si sentivano feriti dai risultati conseguiti dalla squadra".