Napoli: mai 60 gol nei primi 25 turni

ROMA, 20 FEB - Con i tre gol al Chievo il Napoli è arrivato a quota 60 in campionato, record del club azzurro dopo 25 giornate: è un attacco migliore di quello da primato dello scorso torneo, quando alla stessa giornata gli azzurri erano a 53. Il Napoli è la squadra che ha segnato di più in Serie A, seguita da Roma (54) e Juventus (53). Gli azzurri viaggiano a una media di 2,4 gol a gara. In assenza di Higuain, Sarri ha centrato l'obiettivo di coinvolgere tutta la squadra in zona gol: Mertens è il capocannoniere con 14 gol, seguito da Hamsik a quota 10, Callejon e Insigne a 8, Milik e Zielinski a 4. Sempre ieri, intanto, il Napoli ha allungato a 14 gare la sua serie positiva in campionato, dove non perde dal 2-1 subito a Torino dalla Juventus: per trovare una striscia positiva più lunga si deve tornare al 2009/'10, quando gli azzurri inanellarono 15 risultati utili consecutivi con 8 vittorie e 7 pareggi. Prossimo obiettivo: superare il Napoli dello scorso anno, che dopo 25 turni aveva 56 punti, contro gli attuali 54.