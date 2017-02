Il vice di Mandorlini rifiuta il Genoa

ROMA, 20 FEB - Enrico Nicolini è tifoso della Sampdoria e per questo non seguirà Andrea Mandorlini sulla panchina del Genoa come viceallenatore. Lo ha spiegato lo stesso Nicolini via social. "Mio padre - ha scritto - fra le tante cose mi ha insegnato il rispetto per la gente e l'amore per la Samp. Se fossi andato al Genoa, avrei tradito i tifosi blucerchiati e mancato di rispetto al popolo rossoblù. Penso che nella vita avere degli ideali conti ancora. Capisco che i soldi possano farti star bene, ma la coerenza con le proprie idee non ha prezzo". Nicolini, nato a Genova e cresciuto da giocatore nelle giovanili della Sampdoria, ha lavorato con Mandorlini al Cluj, in Romania, e al Verona dal 2013 al 2015. Sul web, intanto, alcuni tifosi genoani protestano per la scelta di Mandorlini ricordando due episodi in cui il tecnico, da avversario, non avrebbe brillato per diplomazia: un Ravenna-Genoa del '97 che costò ai rossoblù la promozione in A e alcune dichiarazioni filo-sampdoriane alla vigilia di un Genoa-Verona del 2015.