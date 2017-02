Abodi, riforma campionati non è utopia

ROMA, 20 FEB - "La riforma dei campionati non è un'utopia. La riforma non è un blocco unico che comprende tutti. Si può cominciare dalle categorie più basse". Così Andrea Abodi, presidente della Lega Calcio di Serie B e candidato alla guida della Figc. Abodi lancia un appello a Renzo Ulivieri, capo dell'associazione allenatori (che per la Figc si è espressa a favore del presidente uscente Carlo Tavecchio) perchè gli consenta di incontrare i suoi associati per presentare il programma. "Rispetto la decisione di Ulivieri - ha spiegato Abodi- ma ho chiesto che fosse organizzato un incontro, anche a tavoli separati con i due candidati, farò di tutto fino all'ultimo perchè Ulivieri mi conceda di parlare ai suoi delegati. E' importante un confronto tra me e Tavecchio, che resta un amico e al quale auguro in bocca al lupo". Abodi infine ha rilanciato la proposta di sviluppare il calcio femminile, ''uscendo dagli steccati che oggi lo vedono dentro i dilettanti" per costruire una ''federazione" del femminile.