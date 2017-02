Poker Roma al Torino e torna seconda

ROMA, 19 FEB - La Roma rifila quattro reti anche al Torino (a segno una volta) e si riprende il secondo posto in campionato, +2 sul Napoli terzo. Dopo i poker serviti alla Fiorentina ed al Villarreal in Europa League, i giallorossi confermano di attraversare un grande momento di forma. Apre le marcature Dzeko al 10' (19/a rete in campionato, sempre a segno nelle ultime otto partite) e Salah al 17' raddoppia. Al 20' della ripresa Paredes fa 3-0 con un gran tiro rasoterra. Maxi Lopez accorcia le distanze al 39', ma Nainggolan (servito da Totti entrato a dieci minuti dalla fine) al 46' le ristabilisce.