Udinese: Delneri, abbiamo avuto paura

ROMA, 19 FEB - "Abbiamo avuto paura e abbiamo giocato bassi, troppo bassi. Certi giocatori addirittura non prendevano l'iniziativa". Per Gigi Delneri quella contro il Sassuolo e' una sconfitta che brucia, "ma guai a fermarsi, ad adagiarsi. Quello che non tollero e' finire il campionato in modo anonimo. Il torneo e' invece ancora lungo e ci sono battaglie da affrontare. Oggi e domani siamo e saremo dimessi per la sconfitta, ma da martedì c'e' da pensare alla prossima sfida. E voglio giocatori motivati". Il tecnico bianconero ha poi parlato di Zapata, che non segna dall'11 dicembre: "Il ragazzo va aiutato, ma sta facendo un grande lavoro per la squadra. Per questo lo metto dentro sempre dall'inizio. Spero pero' che si sblocchi. Se lo merita".