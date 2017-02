Zeman "hanno fatto tutti i ragazzi..."

ROMA, 19 FEB - "Hanno fatto tutto i ragazzi, io ho dato solo una piccola base..": per Zdenek Zeman lo show del Pescara "è merito solo dei calciatori che hanno dato tutto per sbloccare una brutta situazione. Oggi ci siano riusciti - dice il tecnico boemo a Premium e Sky - e adesso dobbiamo pensare alla prossima, sapendo che ache dobbiamo migliorare, anche se non vinceremo più 5-0". Di nuovo sugli altari dopo le ultime debacle in Serie A, Zeman ha detto di sentirsi ancora "abbastanza giovane. Ce sono vecchio lo dice l'eta, ma io mi sento abbastanza giovane, il problema sono i giovani che sembrano settantenni mentre io me ne sento quaranta... - aggiunge con una battuta Zeman prima di tornare serio: "La salvezza? Non dipende solo da noi ma anche dagli altri - chiarisce - Certo, se l'Empoli le perde tutte le partite può succedere, anche se non credo che succederà. Sono contento per i ragazzi, basta che non pensano non sia finita. Fisicamente non li ho trovati bene, su questo aspetto dovremo lavorare molto".