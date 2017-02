Zeman: la salvezza? Una gara alla volta

ROMA, 19 FEB - "La salvezza? Dobbiamo pensare a una gara alla volta. Alla fine vedremo". Così Zdenek Zeman dopo il 5-0 sul Genoa, alla prima partita del boemo tornato sulla panchina del Pescara, che non aveva mai vinto sul campo in questa stagione. "Posso solo ringraziare i ragazzi perché in due giorni non abbiamo fatto molto, ma hanno mostrato che se si impegnano e se rimangono concentrati possiamo fare bene: abbiamo rotto l'incantesimo" ha aggiunto Zeman, che non si accontenta: "Dobbiamo giocare come oggi o anche meglio. Fisicamente non ho trovato bene i ragazzi, su questo aspetto dovremo lavorare molto".