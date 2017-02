Lazio: Keita,vittoria ok perché sofferta

ROMA, 18 FEB - "Abbiamo sofferto, ma queste vittorie sono belle anche per questo: sono contento per il successo, per i tre punti e per la squadra. Io voglio sempre essere un giocatore decisivo e aiutare la squadra, con i gol e gli avversari. Il rapporto con i compagni è perfetto: c'è molta professionalità, unione di intenti e, a volte, come in qualsiasi posto di lavoro, qualche rimprovero". Lo ha detto Keita Balde, al termine della partita vinta dalla Lazio per 2-1 sul campo dell'Empoli.