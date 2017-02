Spagna: Siviglia batte Eibar 2-0

ROMA, 18 FEB - Tutto facile per il Siviglia, nello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán: la squadra dell'argentino Jorge Sampaoli ha sconfitto per 2-0 l'Eibar, in un match della 23/a giornata della Liga. I gol sono stati realizzati da Sarabia, alla mezz'ora di gioco, e da Vitolo, al 91': in entrambi i casi i suggerimenti sono partiti dai piedi di Jovetic. Con questa vittoria la compagine andalusa si è portata al secondo posto, con 49 punti, scavalcando il Barcellona, rimasto a 48, ma atteso domani alla sfida interna contro il Leganes (alle 20,45, nel Camp Nou). Il Real Madrid, oggi vittorioso sull'Espanyol in casa (2-0), guida sempre la graduatoria con 52 punti e due partite ancora da giocare.