Serie A: Empoli-Lazio 1-2

ROMA, 18 FEB - La Lazio ha battuto in trasferta l'Empoli, nel terzo anticipo della 25/a giornata del campionato di calcio di Serie A. La squadra biancoceleste è andata sotto al 22' della ripresa, su un eurogol di Krunic, ma ha pareggiato un minuto dopo con Immobile, quindi si è imposta con un gol di Keita, deviato nella porta di Skorupski al 35' della ripresa. La Lazio sale a 47 punti in classifica e si porta a -1 dall'Atalanta: entrambe hanno scavalcato momentaneamente l'Inter, che per adesso è sesta.