Balo espulso, ma Nizza vince lo stesso

ROMA, 18 FEB - Nell'attesa che domani, alle 21, il PSG lanci la sfida casalinga al Tolosa e alla luce del pareggio del Monaco (1-1), sul campo del Bastia, oggi il Nizza ha potuto avvicinarsi al vertice della classifica. In una partita della 26/a giornata, infatti, la squadra della Costa Azzurra si è imposta in trasferta contro il Lorient: ha deciso una rete di Cyprien, dopo un quarto d'ora di gioco. Il Nizza ha tuttavia chiuso in 10 per l'espulsione di Balotelli, avvenuta al 24' della ripresa. L'attaccante avrebbe insultato l'arbitro, a coronamento di una prova tutt'altro che edificante. Mai in grado di rendersi utile alla squadra, Mario non ha inciso e alla fine si è visto sventolare il rosso diretto per proteste. Il Nizza, nonostante Balotelli, si è portato a -3 dal Monaco (56 contro 59 punti), mentre il PSG è rimasto a quota 55, ma potrebbe salire a 58.