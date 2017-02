50 anni Baggio: "C'è gente ammirevole"

NORCIA, 18 FEB - "Tutti hanno a che fare con difficoltà e problemi nella propria vita, io credo che la differenza la faccia l'atteggiamento. Se ti lasci andare, perdi un'occasione per misurare quanto è grande la tua vita". Lo ha detto Roberto Baggio, arrivando a Norcia, nella tensostruttura dove stasera festeggerà il 50/o compleanno. In tanti ad aspettarlo, soprattutto giovani. Il campione, accompagnato dal manager, ha deciso, infatti, di festeggiare tra gli sfollati del terremoto del Centroitalia. "La gente qui è ammirevole, umile e vive per le cose semplici, è un esempio per tutti", ha detto ancora. Stamattina l'ex Divin codino ha visitato Amatrice, dove ha incontrato il sindaco, Sergio Pirozzi, e i bambini del comune reatino, nella mensa di Campo Lazio, dove stavano festeggiando il Carnevale. Nella tensostruttura un buffet offerto da Bianconi ospitalità e poi la torta di compleanno. Baggio dormirà a Norcia<, in un camper noleggiato per l'occasione. Domattina si fermerà ancora per dare il calcio d'inizio in un'amichevole.