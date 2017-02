L. Enrique: Barca? Non tutto da buttare

ROMA, 18 FEB - "Le critiche per me contano zero, io e la stampa siamo due cose diverse". Così, senza tanti fronzoli, Luis Enrique si è difeso, dopo la sonora sconfitta (4-0) del Parco dei Principi contro il PSG, in Champions. In casa catalana non è stata una settimana facile, perché certi tracolli - anche per come maturano - lasciano sempre una coda di polemiche, veleni difficili da smaltire. "Lo so che in Champions la situazione si è fatta dura - le parole dell'allenatore dei blaugrana, alla vigilia del match casalingo in Liga contro il Leganes - ma siamo ancora in corsa su tre fronti e non tutto è da buttare. Penso già alla sfida di ritorno contro il PSG; inoltre, non dimentichiamoci di essere già in finale di Coppa del Re (i catalani affronteranno l'Alaves)". Sul proprio futuro, 'Lucho' ha ammesso di "non avere preso ancora alcuna decisione". "Tutto - ha ammesso - dipenderà dall'andamento della squadra in questi mesi decisivi della stagione".