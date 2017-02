Pescara-Genoa: Zeman chiama 23 giocatori

ROMA, 18 FEB - Sono 23 i biancazzurri convocati da Zdenek Zeman per la gara contro il Genoa in programma all'Adriatico domani alle 15. L'elenco è stato diramato dal tecnico del Pescara dopo la rifinitura che ha fatto svolgere alla squadra questa mattina. Fra i nomi non figura quello di Alberto Gilardino, che si è recato a Roma per sottoporsi ad una visita di controllo al ginocchio con il professor Cerulli. Per capire l'entità del problema che lo affligge da oltre un mese, il 34enne attaccante ha deciso di affidarsi allo specialista che in passato lo ha già operato al menisco. Oltre a Gilardino, non sono stati convocati gli altri due infortunati Bahebeck e Campagnaro.