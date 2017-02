Udine: sigillo della città a Zico

ROMA, 18 FEB - "A uno straordinario sportivo interprete dell'arte calcistica, per aver portato il nome della città di Udine nel mondo e per l'entusiasmo che ha donato alla popolazione friulana, stabilendo un legame affettivo ancora vivissimo". Con questa motivazione, il sindaco di Udine Furio Honsell ha consegnato oggi il sigillo della città ad Arthur Antunes Coimbra, detto Zico, indimenticato campione dell'Udinese. La cerimonia si è svolta nella centralissima Loggia del Lionello, gremita di gente, fra appassionati e tifosi bianconeri. "Si tratta - ha detto il primo cittadino - di un atto di riconoscenza della città intera ad uno dei più grandi calciatori della storia mondiale, che ha legato il proprio nome in maniera indelebile a Udine". Il fuoriclasse brasiliano ha ringraziato i friulani per lo straordinario affetto. "Ogni volta che vengo qui - ha detto - mi sento a casa e ormai il Friuli è, con il Brasile e il Giappone, altro Paese dove ho vissuto per 15 anni, una delle mie tre patrie".