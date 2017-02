Sousa, Milan importante ma non decisiva

ROMA, 18 FEB - "Montella ha ragione: quella di domani è una partita importante, ma non decisiva per un posto in Europa. Poi è ovvio che per noi sarà un'opportunità per cercare di vincere e superare difficoltà e fatica". Lo ha detto Paulo Sousa aspettando la trasferta di domani sera a San Siro contro i rossoneri nella quale non avrà lo squalificato Bernardeschi, ma potrà contare sul rientro di Chiesa. "Il Milan è una squadra di grande qualità, con una società alle spalle che gli trasmette convinzione per poter vincere anche le partite in 9 - ha osservato il tecnico della Fiorentina - Noi veniamo da una trasferta impegnativa in Europa League e non è mai facile fare subito dopo prestazioni positive. Ma una vittoria come quella di giovedì aiuta a recuperare mentalmente e fisicamente". Infine, sui 50 anni di Baggio: "Un campione come lui dovrebbe essere ricordato ogni giorno, non solo oggi. Ho avuto il privilegio di averlo come compagno di squadra ed è il calciatore tecnicamente più evoluto con il quale abbia mai giocato".